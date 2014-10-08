На Донбассе боевики вновь подорвали железнодорожный путь

7 октября неизвестные лица подорвали участок железнодорожного пути на перегоне Сентяновка – Шипилов Донецкой железной дороги, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В частности, подрыв железнодорожного полотна обнаружил путейщик 7 октября в 17:00 на 60 км перегона Сентяновка – Шипилов.

«Повреждено 12,5 м путей и три шпалы. Сейчас перегон закрыт для движения поездов», - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что ранее в строительно-монтажном управлении Донецка вследствие попадания артснаряда в кровлю автогаража производственного помещения пожар уничтожил автомобили КрАЗ, КАВЗ и автокран КрАЗ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.

В конце сентября ООН оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Донецка и Луганска в результате обстрелов и бомбардировок, в 440 млн долл.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.