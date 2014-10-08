Из-за подрыва путей ограничили маршрут поезда Киев – Луганск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с подрывом участка железнодорожного пути на перегоне Сентяновка – Шипилов на Донбассе, ограничила маршрут курсирования поезда №519/520 сообщением Киев – Луганск до станции Светланово (Луганская область).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сейчас выясняются обстоятельства инцидента, извещены все заинтересованные службы. При условии доступа железнодорожников к разрушенному участку, восстановительные работы начнутся в ближайшее время», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что пассажиры поезда № 519/520 по маршруту Киев - Луганск, которые не доехали до станции назначения в связи с ограничением маршрута поезда, могут получить возмещение неиспользованной части стоимости билета в железнодорожной кассе станции высадки/посадки.

«Относительно дальнейшего курсирования поезда № 519/520 Киев - Луганск будет сообщено дополнительно», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, подрыв железнодорожного полотна неизвестными лицами обнаружил путейщик 7 октября в 17:00 на 60 км перегона Сентяновка – Шипилов.

21 сентября было возобновлено движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля.

По состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.