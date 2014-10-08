Изменения в «Борисполе» возможны лишь при условии обновления менеджмента предприятия - эксперт

Исполняющим обязанности главного бухгалтера аэропорта «Борисполь» назначена Шиловцева Анна Александровна, ранее занимавшая пост Главного бухгалтера коммунального предприятия «Киев» («Жуляны»). Исполняющим обязанности заместителя генерального директора по операционной деятельности назначен Борисюк Антон Викторович, ранее занимавший должность Вице-Президента авиакомпании МАУ по сервису и логистике. На должность исполняющего обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам назначен Звонарев Кирилл Олегович, имеющий многолетний опыт работы на коммерческих предприятиях различных отраслей и исключительное для авиационных предприятий Украины образование - в частности, МВА Берлинского университета Steinbeis и диплом ИАТА - Finance and Accounting Management). Все кандидатуры проходят согласование в соответствии с процедурой в профильном министерстве.

Авиационный эксперт Богдан Долинце: «Сегодня «Борисполь» требует изменений, причем не революционных, а эволюционных. На такие изменения способны лишь те специалисты, которые хорошо знают рынок и способны последовательно и логично - шаг за шагом - работать на конструктивный результат. Изменения в «Борисполе» возможны. Но ряд вопросов требует совершенно нового взгляда».

Напомним, согласно приказу Министерства инфраструктуры от 18.09.2014 года № 180-О, с 19 сентября 2014 г. на должность исполняющего обязанности генерального директора ГП «Международный аэропорт «Борисполь» назначен Евгений Дыхне. В одном из первых интервью Е.Дыхне отметил, что планирует внести изменения в структуру и привести ее в соответствие мирового опыта организации производственных процессов в аэропорту, однако эти изменения не приведут к сокращению производственного персонала.