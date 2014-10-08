Свободный профсоюз машинистов Украины требует от Мининфраструктуры соблюдения их трудовых прав

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Свободного профсоюза машинистов Семен Кариков во время пикетирования здания Кабинета министров несколькими десятками протестующих.

Свободный профсоюз машинистов Украины как член Международной федерации транспортников (МФТ) и Европейской федерации транспортников (ЕФТ) принимает участие в международной Неделе действий МФТ (6-12 октября) под лозунгом «Транспортники дают отпор – Организовываемся глобально». В этой связи в рамках данного события СПМУ провело пикетирование у стен здания украинского правительства. Кариков считает, что акция протеста – это лучший способ привлечь к себе внимание.

В частности, Свободный профсоюз требует от Мининфраструктуры отменить контрактную форму трудового договора. В связи с этим профсоюз настаивает на внесении изменений в постановление Кабмина от 15 июля 1997 года в части исключения проводников и начальников пассажирского поезда из перечня сотрудников, которые трудоустраиваются на контрактной основе.

СПМУ также потребовало введения ограничения рабочего времени для локомотивных бригад в поездном движении в целях безопасности движения.

«Мы предлагаем непосредственно при министерстве создать рабочую группу, которая займется разработкой нового нормативного документа по режиму труда и отдыха отдельных категорий железнодорожников», - сказал Кариков.

Он также отметил важность старта реформы «Укрзализныци» и выразил обеспокоенность тем, чтобы все этапы не отставали от намеченных сроков, в частности, на сегодняшний день из-за вмешательства Антимонопольного комитета Украины «тормозится» процесс отбора независимого оценщика активов для формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога». Вместе с тем глава профсоюза подчеркнул, что постановление Кабмина о преобразовании «Укрзализныци» в публичное акционерное общество запрещает сокращать численность работающих железнодорожников без согласования с Мининфраструктуры, и призвал не допустить сокращения.

В ходе переговоров с организаторами митинга заместитель генерального директора «Укрзализныци» Александр Зародов подчеркнул важность решения существующих спорных вопросов путем мирного урегулирования, а не с помощью различных акций протестов.

«Укрзализныця» постоянно ведет диалог со всеми существующими на сегодняшний день профсоюзами, и поднятые ими вопросы мы рассматриваем на всех мероприятиях, участником которых, в частности, является Кариков, который по совместительству участвует в рабочей группе по реформированию отрасли. Мы, как и ранее работали, так и будем продолжать в данном русле совместными усилиями решать проблемы железнодорожников», - подчеркнул Зародов.

В свою очередь присутствовавший на мероприятии директор департамента государственной политики в отрасли железнодорожного транспорта Мининфраструктуры Николай Снитко также отметил готовность министерства идти на диалог с профсоюзами, согласившись с рядом вышеперечисленных требований.

«Все спорные вопросы мы готовы обсуждать и для нахождения их решения приглашать представителей профсоюзов в министерство», - подытожил Снитко.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» неоднократно подчеркивала, что рассчитывает на полноценный диалог с представителями свободных профсоюзов железнодорожников относительно ситуации в отрасли.

Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.

Согласно программе реформирования в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога». Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва данного конкурса малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг", которая до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера.

19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация намерена обжаловать данное решение в суде.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.