Поезд Луганск – Киев отправится сегодня со станции Светланово в 17:30
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с подрывом участка железнодорожного пути на перегоне Сентяновка – Шипилов на Донбассе изменила пункт отправления поезда №519 сообщением Луганск - Киев на станцию Светланово, с которой состав отправится сегодня в 17:30.
«Сегодня, 8 октября, из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне Сентяновка - Шипилов Донецкой железной дороги поезд №519 Луганск - Киев отправится в направлении столицы в 17:30 со станции Светланово», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Относительно дальнейшего курсирования поезда № 519/520 по маршруту Киев - Луганск «Укрзализныця» сообщит дополнительно.
В пресс-службе напомнили, что в связи с подрывом железнодорожного пути на 60 км перегона Сентяновка – Шипилов «Укрзализныця» ограничила маршрут курсирования поезда №519/520 Киев – Луганск до станции Светланово.
Как сообщал УНИАН, 21 сентября было возобновлено движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля.
По состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.
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«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.