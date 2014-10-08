Боевики взорвали автомобиль возле железной дороги между Павлоградом и Красноармейском

В результате взрыва боевиками автомобиля на дороге между Павлоградом и Красноармейском была повреждена контактная сеть на перегоне Славянка - Разъезд №5, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

«7 октября в 11:35 на перегоне Славянка - Разъезд № 5 на автодороге между городами Павлоград и Красноармейск возле блокпоста военных, расположенного на расстоянии 50 м от железнодорожных путей, произошел взрыв автомашины», - сказано в сообщении.

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В частности, в результате диверсии были повреждены провода контактной сети, линии электроснабжения и связи.

«Укрзализныця» отмечает, что движение поездов на данном участке было приостановлено, однако уже с 20:22 того же дня железнодорожникам удалось возобновить курсирование поездов.

Как сообщал УНИАН, 7 октября боевики подорвали участок железнодорожного пути на перегоне Сентяновка – Шипилов на Донбассе.

По состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.

В конце сентября ООН оценила убытки, нанесенные инфраструктуре Донецка и Луганска в результате обстрелов и бомбардировок, в 440 млн долл.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.