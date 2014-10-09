Поезда из Киева в Луганск начали курсировать по обычному графику

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что это стало возможным благодаря восстановлению взорванного российскими террористами участка железнодорожного пути на перегоне Сентяновка – Шипилов, в связи с чем поезд №520 по маршруту Киев - Луганск все-таки доставил пассажиров до конечной станции, тогда как ранее было намечено, что поезд проследует до ближайшей к Луганску станции Светланово, которая контролируется украинскими военными.

«Благодаря усилиям железнодорожников 8 октября был восстановлен путь на 60 км перегона Сентяновка - Шипилов Донецкой железной дороги и обеспечено проследование поезда № 520 Киев - Луганск до конечной станции», - сказано в сообщении.

В частности, поезд № 520 прибыл в Луганск с опозданием более чем на 10 часов. «Пассажирам поезда было предложено выйти на станции Светланово или дождаться в поезде окончания восстановительных работ и проследовать до конечной станции», - уточнили в пресс-службе.

В обратном направлении поезд № 519 Луганск - Киев отправился со станции Луганск и в настоящее время находится в пути. Ориентировочно время опоздания поезда на конечную станцию составляет более 5 часов.

«В дальнейшем поезд будет курсировать согласно графику», - подчеркивает «Укрзализныця».

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Как сообщал УНИАН, 7 октября террористы подорвали железнодорожный путь на 60 км перегона Сентяновка – Шипилов. В результате было повреждено 12,5 м путей и три шпалы, в связи с чем перегон был закрыт для движения поездов.

«Укрзализныця» в связи с подрывом данного участка ограничила маршрут курсирования поезда №519/520 сообщением Киев – Луганск до станции Светланово (Луганская область).

21 сентября было возобновлено движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля.

По состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценила ущерб от действий террористов на востоке Украины в 900 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.