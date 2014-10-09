«Укрзализныця» перечислила в бюджеты и целевые фонды 8 млрд гвивень

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-августе 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,1% - до 7,95 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет 2,11 млрд грн, в местные бюджеты – 1,67 млрд грн, в государственные целевые фонды – 4,17 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-июле 2014 года перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды 6,88 млрд грн.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.