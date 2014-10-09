Пассажиры из Харькова на Дарнице могут пересесть на Hyundai до Львова

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») организовала для пассажиров поезда №63 сообщением Харьков – Киев, которые желают оперативно добраться до Львова или Трускавца, удобную пересадку по станции Дарница на скоростной поезд категории «Интерсити+» №741 по маршруту Киев – Трускавец. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Отныне пассажиры, путешествующие из Харькова во Львов и Трускавец, имеют возможность осуществить комфортную пересадку с поезда №63 Харьков - Киев на поезд "Интерсити+" №741 Дарница, Киев - Трускавец по станции Дарница, поскольку прибытие и отправление данных поездов осуществляется с одной платформы», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, поезд №63 по маршруту Харьков - Киев прибывает на станцию Дарница в 06:15, а поезд категории «Интерсити+» №741 сообщением Дарница, Киев - Львов - Трускавец отправляется с Дарницы в 06:25. Таким образом, у пассажиров есть 10 минут для осуществления пересадки.

«Выбирая для путешествия данные поезда, чтобы добраться из Харькова или Полтавы во Львов или в Трускавец, пассажиры могут экономить в дороге почти 4 часа», - подчеркивает «Укрзализныця».

Расстояние между Харьковом и Киевом поезд №63 преодолевает за 8 часов и 27 минут, а между Дарницей и Трускавцом – за 6 часов и 58 минут.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2014 года «Укрзализныця» запустила скоростной поезд № 741/742 категории "Интерсити+" производства южнокорейской компании Нyundai Rotem по новому маршруту Киев – Трускавец.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), в частности, назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах.