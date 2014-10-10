На Приднепровской железной дороге за девять месяцев случилось 7 ДТП

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-сентябре 2014 года зафиксировала семь дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах против пяти случаев за аналогичный период прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период в результате ДТП травмы получили 4 человека, один погиб, тогда как в январе-сентябре 2013 года два человека были травмированы.

«Виновники аварий во всех случаях - водители автотранспорта», - подчеркивают в пресс-службе.

В этой связи Приднепровская магистраль в очередной раз призывает водителей автотранспортных средств и пешеходов, пересекающих железнодорожные пути, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и безопасного поведения на железнодорожном транспорте.

В сообщении отмечается, что, несмотря на затруднительное финансовое положение, Приднепровская магистраль продолжает выполнять плановые объемы работ по ремонту переездных настилов, обустройству подъездных путей и модернизации устройств звуковой и световой сигнализаций.

В частности, с начала года на 18 железнодорожных переездах было проложено 24 комплекта современных настилов из сборного железобетона, модернизированы устройства переездной автоматики на перегоне Орлянка - Таврийск и других.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-августе 2014 года зафиксировала шесть ДТП на железнодорожных путях и переездах против четырех случаев за аналогичный период прошлого года.

В Украине в январе-сентябре 2014 года ДТП на путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% (на 14 случаев) - до 51 случая.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.