Из Харькова в Артемовск будет курсировать электричка

Южная железная дорога (ЮЖД) для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила региональный поезд №805/806 по маршруту Харьков-Левада – Артемовск-2 (Донецкая обл.), сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, региональный поезд будет курсировать по пятницам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

В частности, поезд №805/806 отправляется со станции Харьков-Левада в 11:20 и прибывает на станцию Артемовск-2 в 15:26. В обратном направлении поезд отправляется в 17:43 и прибывает в Харьков в 21:59.

Поезд курсирует в составе 8 вагонов с местами для сидения повышенной комфортности через Балаклею, Савинцы, Изюм, Святогорск, Красный Лиман, Ямполь, Северск.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября Южная железная дорога назначила двухгруппный поезд №92/81-82/91 сообщением Харьков, Кременчуг (Полтава) – Симферополь, который будет курсировать ежедневно до 29 мая 2015 года.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.