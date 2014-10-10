"Укрзализныця" ограничила отправку грузов в Мариуполь

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") ввела временные ограничения на отправление грузов в направлении Мариуполя, а также в адрес морского порта.

Согласно информации на сайте «Укрзализныци», конвенция была принята 7 октября и действует до отмены.

Соответствующая конвенция охватывает пять железных дорог страны, за исключением Донецкой магистрали. Согласно конвенции «Укрзализныця» ввела запрет на отправление в адрес всех получателей инвентарных, арендованных, собственных вагонов, а также нерабочего парка; номенклатура, подпадающая под запрет - перевозки в полувагонах и окатышевозах.

Запрет распространяется также для станций Мариуполь-Порт, Мариуполь-Сортировочный, Сартана, Карань, Волноваха, Велико-Анадоль, Оленевка.

Как сообщал УНИАН, в конце июля из-за нанесенных террористами повреждений объектам железнодорожной инфраструктуры на востоке Украины, "Укрзализныця" запретила отправку грузов более чем на 50 станций Донецкой железной дороги.