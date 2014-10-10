Городские электрички в Киеве будут ходить с интервалом в 15 минут

«Мы запускаем 12 электричек - такой прототип наземного метро, они будут курсировать с интервалом 15-17 минут, тогда как ранее эта электричка двигалась с интервалом в один час. Запуск городской электрички в таком виде значительно облегчит передвижение киевлян по городу», - цитирует пресс-служба ЮЗЖД мэра Киева Виталия Кличко.

Вместе с тем, в пресс-службе со ссылкой на начальника ЮЗЖД Алексея Кривопишина сообщили, что время ожидания поездов можно сократить до 8-10 минут за счет увеличения количества вагонов. Однако для бесперебойной и эффективной работы этого вида общественного транспорта необходимо, чтобы городские власти регулярно и своевременно выделяли финансовые средства на техническое обслуживание электрички, что позволит постепенно обновить весь парк электропоездов, поскольку отремонтированные поезда прослужат еще максимум 5-6 лет.

В сообщении подчеркивается, что Юго-Западная магистраль помимо технического обслуживания проводит работу по расширению инфраструктуры городской электрички, чтобы сделать этот вид передвижения по городу максимально удобным для пассажиров.

"В этом году была открыта станция "Киев-Волынский" и платформа станции "Вышгородская". Также продолжается обустройство платформы на станции Киев-Московский, недавно реконструирована платформа станции "Святошино", - сообщил Кривопишин, подчеркнув, что при условии выхода на маршрут дополнительных электропоездов эта станция позволит соединить пригородные поезда, городскую электричку и метро.

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Как сообщал УНИАН, с 16 сентября было приостановлено движение городской электрички в Киеве в связи с техническим обслуживанием подвижного состава, которое было возложено на Юго-Западную железную дорогу (ЮЗЖД). Уже 27 сентября ЮЗЖД завершила ремонт четырех поездов городской электрички и выпустила их на линию, следующие четыре отремонтированных электропоезда вернулись на маршрут 7 октября.

9 октября киевские власти оснастили подвижной состав городской электрички спутниковым GPS-оборудованием для определения ее местонахождения, скорости и графика движения.

10 октября киевские власти заявили о планах пересмотреть стоимость проезда в городской электричке, которая составляет 1,7 грн, и сделать ее на уровне тарифа на проезд в метрополитене.

Справка УНИАН. Движение городской электрички в столице было открыто в августе 2009 года. Движение осуществляется по кольцу длиной 50,8 км с 15 остановками: Дарница, Левобережная, Троещина-1, Троещина-2, Киев-Петровка, Зенит, Вышгородская, Сырец, Рубежовский, Борщаговка, Киев-Волынский, Караваевы дачи, Выдубичи и Левый берег. Стоимость проезда в электричке составляет 1,70 грн.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».