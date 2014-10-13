Пять тысяч железнодорожников оккупированного Крыма оказались под угрозой увольнения

Пять тысяч сотрудников железной дороги оккупированного Россией Крыма оказались под угрозой увольнения.

Об этом сообщила нелегитимный министр труда и социальной защиты аннексированного Крыма Елена Романовская на заседании комитета Государственного Совета РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, передают "Новости Крыма".

По ее информации, для помощи железной дороге планируется разработать «отдельные мероприятия», какие именно — "министр" не уточнила.

Читайте такжеЧалый: Украина сейчас не несет ответственность за КрымКак сообщила Романовская, в марте служба занятости проводила мониторинг ситуации на двух тысячах предприятий, сотрудники которых находились под риском увольнения. На сегодняшний день таких предприятий 188.

По данным Минтруда, уровень безработицы в оккупированном Крыму составляет 1,3%.

В сентябре появилась информация, что с государственного предприятия «Крымские железные дороги» могут уволить всех, кто не получит паспорта РФ или разрешение на работу в России до конца года.

Читайте такжеДжемилев: Обама обещал, что санкции будут действовать, пока Крым не освободятОккупанты образовали государственное предприятие «Крымская железная дорога» в марте 2014 года на базе предприятий железнодорожного транспорта полуострова и Севастополя, которые ранее входили в состав Крымской дирекции Приднепровской железной дороги (Украина).

В составе дороги находятся три локомотивных (Симферополь, Джанкой и Керчь), одно вагонное (Джанкой) и два моторвагонных депо (Симферополь), два пассажирских депо с ремонтной базой, дистанции пути, сигнализации и связи, электрификации.