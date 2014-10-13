Депутат отозвал обращение к правительству с требованием отстранить руководство «Укрзализныци»

Народный депутат Украины Николай Круглов (депутатская группа «Экономическое развитие») отозвал свое обращение к премьер-министру Арсению Яценюку и вице-премьер-министру Владимиру Гройсману с требованием проверки деятельности госпредприятия "Укрзализнычпостач", а также отстранения от исполнения обязанностей его руководителя Александра Лозинского и генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") Бориса Остапюка.

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что в письме к Яценюку и Гройсману нардеп отметил, что в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализнычпостача" и "Укрзализныци", которую проводит Министерство инфраструктуры, ему в рабочем порядке были предоставлены все необходимые документы и пояснения, опровергающие информацию, распространенную в Интернете о деятельности руководителей "Укрзализныци" и "Укрзализнычпостача".

"Я отзываю свое депутатское обращение от 16 сентября 2014 года № 09-160 о деятельности вышеуказанных лиц, прошу его не рассматривать и в будущем не ссылаться на него", - цитирует пресс-служба депутата.

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Как сообщал УНИАН, Кабмин 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка.

Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая занялась проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

В блиц-интервью УНИАН Бланк сообщил, что ведомственная комиссия Мининфраструктуры намерена завершить проверку деятельности «Укрзализныци» до 18 октября.