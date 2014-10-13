"Укрзализныця" бесплатно вывезла из зоны АТО более 12 тысяч человек

«С 7 июля по заявкам Межведомственного координационного штаба бесплатно перевезено 12 617 вынужденных переселенцев», - сообщили в пресс-службе.

Всего в мае-сентябре текущего с Донбасса было перевезено почти 1,2 млн пассажиров, из них более 1 млн человек в другие регионы Украины с учетом аннексированного Крыма, 120,4 тыс. человек в Россию, 4,4 тыс. в Беларусь.

Только в сентябре с Донбасса в другие регионы Украины было перевезено 72,8 тыс. пассажиров, в Россию - 3,7 тыс. человек.

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По данным «Укрзализныци», наибольшее количество перевезенных пассажиров в другие регионы Украины было зафиксировано в июле - 326,5 тыс. человек, в Российскую Федерацию - в июне (41,5 тыс.), в Беларусь - в июне (1,9 тыс.).

Также для матерей с детьми из восточного региона «Укрзализныця» организовала бесплатное размещение в комнатах матери и ребенка, залах ожидания и в комнатах отдыха на вокзалах и станциях. В частности, по состоянию на 30 сентября данной услугой уже воспользовались 8,5 тыс. человек, из них 5,1 тыс. детей.

«Тенденцию распределения пассажиропотока из Луганска и Донецка отражают два периода: июнь и сентябрь 2014 года. Населенность поездов во внутреннем сообщении, отправленных с Донбасса в другие регионы Украины, в июне составляла 97%, в обратном направлении на Донецкую магистраль - 67%, в международном сообщении - 92%, обратно - 57%», - отмечает «Укрзализныця».

В свою очередь, в сентябре населенность поездов во внутреннем сообщении, отправленных с Донбасса в другие регионы Украины, составила 82%, обратно - 68%; в международном сообщении - 56%, обратно - 66%.

Как сообщал УНИАН, 29 июля совет "Укрзализныци" единогласно принял решение о дальнейшем предоставлении благотворительной помощи – обеспечении бесплатных перевозок граждан, которые перемещаются с временно оккупированной территории и зоны проведения АТО.

В связи с оккупацией Крыма и обострением политической ситуации в восточном регионе страны, были отменены и ограничены некоторые маршруты курсирования пассажирских поездов в направлении Донецка, Луганска и Крыма, в связи с чем пассажирооборот во внутригосударственном сообщении упал на 41,1%.