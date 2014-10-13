Одесская железная дорога обещает обеспечить перевозку африканского угля

Согласно сообщению, 19 августа 2014 года госкомпания «Укринтерэнерго» заключила контракт с компанией Steel Mont Trading на поставку до 1 млн тонн угля антрацитовой группы с целью обеспечения диверсификации источников поставок угля в Украину.

Первое судно TX Scotian Express, загруженное углем в объеме 85 тыс. тонн, вышло из порта Ричардс-Бей и прибудет в Ильичевский морской порт 16-20 октября, после чего ОЖД транспортирует уголь по адресу отечественных теплоэлектростанций.

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Согласно условиям контракта, в Украину будет поставляться 250 тыс. тонн угля ежемесячно.

В пресс-службе со ссылкой на начальника вагонной службы Одесской железной дороги Анатолия Драника сообщили, что при транспортировке угля основное внимание железнодорожники уделят подготовке полувагонов.

«Самая главная задача, стоящая перед железнодорожниками, - своевременно подавать для перевозок твердого топлива надежный подвижной состав. Поскольку первые суда с углем прибудут в Ильичевский морской торговый порт, который сотрудничает со станцией Ильичевск, пункт подготовки вагонов под погрузку (он находится в пределах этой станции) обеспечат не только необходимыми материалами для текущего ремонта, но и дополнительными кадрами», - цитирует пресс-служба Драника.

Он также отметил, что для подготовки подвижного состава к транспортировке угля Одесская магистраль задействует потенциал вагоносборочного цеха и эксплуатационного депо Одесса-Застава I.

В пресс-службе подчеркнули, что в 2013 году среднесуточная погрузка угля на Донецкой железной дороге составляла 3248 вагонов, в начале 2014 года этот показатель составил 2248 вагонов, а в августе-сентябре этого года среднесуточная погрузка упала до 700 вагонов.

Как сообщал УНИАН, Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около 47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит по территории Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

Ранее сообщалось, что железные дороги Украины совместно с морскими портами обеспечат поставки угля из ЮАР.