Вопрос Гибралтара тормозит подписание соглашения об Открытом небе Украины и ЕС

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в Совете ЕС в понедельник в Брюсселе.

"Несмотря на общую поддержку авиационного Соглашения с Украиной, еще не решены внутренние трудности относительно Гибралтара. Совет ЕС и президентство будут продвигать этот файл как можно скорее; но на данном этапе, однако, нет конкретных сроков, когда именно будет принято решение ", - констатировали в Совете ЕС.

Как известно, ожидалось, что соглашение о едином авиационном пространстве должны были подписать еще в июне, но из-за нерешенности сугубо внутренней проблемы ЕС вопрос термина "территория" в контексте Гибралтара, документ на сегодняшний день не подписан. Соглашение было парафировано еще в 2013 году.

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Этот документ будет гарантировать доступ на украинский рынок европейских low-cost компаний, право украинских и европейских компаний осуществлять рейсы между Украиной и странами ЕС без межгосударственного согласования маршрутов.

В вопросе Гибралтара речь идет об отсутствии согласия между Великобританией и Испанией относительно условий применения соглашения к аэропорту Гибралтар, который был построен Англией на спорной для Лондона и Мадрида территории. Украина предлагала исключить этот пункт из текста соглашения - дабы не затрагивать ничьих территориальных интересов. Но пока безрезультатно - спорный пункт остается в тексте документа и, по сути, все "тормозит".