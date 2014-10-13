В оккупированном Крыму запустили паромную переправу между Севастополем и Новороссийском

Первый паром «Санкт-Петербург», груженый 80 фурами с продуктами и другими товарами, 13 октября прибыл в город, – сообщил журналистам "губернатор" Севастополя Сергей Меняйло, пишет ТАСС.

Он заявил, что уже в ближайшее время между Севастополем и Новороссийском будут курсировать четыре парома, которые смогут перевозить по 140 грузовиков, осуществляя по два захода в неделю в каждый из портов.

«Уже проведены переговоры с паромами «Новороссийск» и «Севастополь». Наша задача – обеспечить полную загрузку паромов как в одну, так и в другую сторону», – сказал Меняйло.

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"Власти" Севастополя в течение двух месяцев вели статистику грузооборота между Крымом и Кавказом, чтобы «убедить некоторые структуры, что часть товаров должна идти в Севастополь», заявил он.

Он сказал, что сейчас идут переговоры о том, чтобы сосредоточить в Севастополе значительную часть товаров, которые идут из Крыма на Кавказ. «В обратную сторону паромы не должны идти пустыми», – пояснил так называемый губернатор.

Ранее сообщалось, что на Керченской переправе очередь на паром из Крыма сократилась в два раза.