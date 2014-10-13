С нового года поезда Hyundai запустят по маршруту «Львов-Киев-Харьков»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, открытие дополнительного скоростного железнодорожного сообщения между городами Украины предусматривает меморандум сотрудничества и взаимного продвижения между Львовским городским советом, Государственным территориально-отраслевым объединением «Львовская железная дорога», представителями туристического бизнеса Львова и ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, торжественное подписание которого состоялось сегодня, 13 октября.

Как отмечается в сообщении, первый тестовый поезд планируется запустить в середине ноября во время акции «Ночь в Львове».

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«С нового года будет новый полноценный маршрут Львов-Киев-Харьков. Это будет скоростное сообщение самыми современными поездами и можно будет большее количество гостей пригласить во Львов, и больше гостей приедет в Харьков - это единение нашей страны. В течение следующего месяца мы четко финализируем начало этого сообщения и будет предварительная продажа билетов", - отметил городской председатель Львова Андрей Садовый.

В свою очередь начальник ГТОО «Львовская железная дорога» Богдан Пих отметил, что "прокатиться из Львова в Киев за 5 часов и из Киева в Харьков, по предварительным подсчетам, тоже за 5 часов с остановкой в течение получаса в Киеве - быстрее и безопаснее, чем ехать автомобилем и дешевле, чем авиасообщение».

Как рассказал директор ГП «Украинская железнодорожная скоростная компания» Леонид Лобойко, планируется, что общее время пребывания в пути составит около девяти с половиной часов.