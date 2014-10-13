Четыре железные дороги выбрали компанию «Доминанта» для страхования пассажиров

Львовская, Одесская, Приднепровская и Южная железные дороги Украины признали киевскую страховую компанию "Доминанта" победителем открытого конкурса по отбору страховщика для обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Согласно сообщению, размещенном на сайте «Государственные закупки Украины», решение было принято 9 октября.

В частности, компания «Доминанта» будет страховать пассажиров от несчастного случая на вышеуказанных железных дорогах на маршрутах межобластного, междугородного и международного сообщения.

«Доминанта» также будет предоставлять страховые услуги пассажирам, путешествующим в поездах пригородного сообщения на Одесской и Приднепровской магистралях, тогда как на Львовской и Южной железных дорогах свои услуги будет предоставлять страховая компания «Брокбизнес».

Также сообщается, что по итогам проведенного конкурса Юго-Западная железная дорога выбрала СК "Раритет", которая будет страховать пассажиров от несчастного случая на ж/д транспорте на маршрутах межобластного, междугородного, международного и пригородного сообщения.

Как сообщал УНИАН, 7 октября на Львовской, Одесской, Приднепровской, Южной и Юго-Западной железных дорогах состоялось раскрытие конкурсных предложений по отбору компании-страховщика. Срок действия договора - с даты составления до 31 декабря 2015 года.

Ранее «Укрзализныця» отказалась от услуг трех страховых компаний, осуществляющих страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте, - "Украинского страхового дома", «Злагоды» и "Доминанты", выбрав единого страховщика – компанию «Интер-Полис».

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Страховое общество «Доминанта» основано 17 июля 2007 года, предлагает клиентам более 100 программ страхования на основании 32 лицензий.

Компания имеет разветвленную сеть представительств во всех регионах Украины: 24 дирекции и более 250 точек продаж.