На Черниговщине из-за чумы свиней закрыли движение на двух участках автодорог

Движение на участке автомобильной дороги Нежин-Бахмач-Дмитровка в Черниговской области и на участке дороги Круты-Диброва с 13 октября закрыто для всех видов транспорта из-за вспышки африканской чумы у домашних животных в селе Круты Нежинского района, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

В сообщении сказано, что объезд закрытых участков дороги организован по автодорогам Круты-Бурковка-М-02 О251206 Нежин-Березанка-Бурковка, Черняховка-Переясловка, Переясловка-Бакланово.

Пресс-служба также сообщила, что с 14 октября по 11 ноября будут проводиться работы по реконструкции автомобильной дороги-обхода поселка городского типа Олесько на Львовщине. В связи с этим будет перекрыто движение автотранспорта по участку Киев-Чоп. Объезд осуществляется через поселок городского типа Олесько и через село Йосиповка.

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Как сообщал УНИАН, 11 октября из управления ветеринарной медицины в Нежинском районе Черниговской области поступила информация о заболевании двух свиней африканской чумой в хозяйстве одного из жителей с. Круты.

Как следствие, сейчас в Черниговской области установлена трехкилометровая карантинная зона вокруг очага выявления АЧС.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней - опасная болезнь свиней, от которой не существует лекарств и вакцин. Вирус является безопасным для человека, но именно человек принимает участие в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормления свиней зараженными продуктами. Наибольший риск занесения в Украину этого вируса, в основном, возможен в результате миграции диких кабанов, которые могут быть носителями этого заболевания.