Комиссия «Укрзализныци» подтвердила факты коррупции на столичном вокзале

Специально созданная комиссия «Укрзализныци» в ходе проверки работы центрального железнодорожного вокзала в Киеве выявила многочисленные факты коррупции со стороны руководства вокзала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела противодействия коррупции на железнодорожном транспорте Александр Красичков.

«На основании коллективного обращения билетных кассиров вокзала Киев-Пассажирский мы начали проверку. Кассиры сообщили о существующей системе поборов на вокзале, в частности, работникам приходилось платить руководству вокзала за продление трудового контракта, отгулы. Эти платы были небольшими, но системными. В принципе, мы это частично подтвердили», - сказал Красичков.

Напомним, созданию комиссии предшествовало коллективное обращение кассиров столичного вокзала к генеральному директору «Укрзализныци» Борису Остапюку с просьбой оказать им всестороннюю поддержку и искоренить коррупцию на вокзале.

По его словам, комиссия также проверила работу 32 билетных кассиров, у 23 установлены грубые нарушения трудовой и финансовой дисциплины, всего на предприятии работает 164 кассира. Проверка проходила с 25 сентября по 13 октября этого года.

В частности, кассиры умышленно завышали реальную цену билетов при покупке пассажиром билета. Например, при оформлении двух билетов с Киева в Харьков и одного билета в обратном направлении общая сумма составила 590 грн. При этом кассир назвал сумму в 790 грн, то есть получил незаконную выгоду в 200 грн.

Также Красичков сообщил, что система аудиоконтроля зафиксировала многочисленные случаи некорректного, а временами и грубого обращения кассиров к пассажирам. Кроме того, видеокамеры зафиксировали случаи несанкционированного изъятия, преимущественно в ночное время, жетонов в автоматических камерах хранения, которые в дальнейшем продавались без проведения денежных средств по бухучету.

«Поступления неучтенных денежных средств руководству вокзала от данной операции составляли от 40 тыс. грн ежемесячно», - сообщил Красичков.

Кроме того, во время работы некоторые билетные кассиры использовали мобильный телефон, что категорически запрещено внутренними правилами. Также начальник отдела противодействия коррупции на ж/д транспорте сообщил, что новообразованное управление выявило ряд злоупотреблений со стороны руководства вокзала в порядке ведения кадровой работы.

В частности, кассиры, которые имеют по несколько дисциплинарных взысканий, по решению "Укрзализныци" были уволены в конце 2013 года, однако приказом начальника вокзала весной этого года снова были приняты на работу на эту же должность.

Красичков также отметил, что согласно технологическому процессу, общее количество обязательных прослушиваний аудиоархиватора руководством в 3 квартале этого года должно было составить более 130 раз, но фактически было проведено лишь 5.

«Руководство предприятия сознательно покрывает недобросовестных работников для существования этой коррупционной системы, которая описана в коллективном обращении билетных кассиров», - сообщил он.

Кроме того, согласно розданному в ходе пресс-конференции пресс-релизу "Укрзализныци", начальник центрального вокзала Киева Ирина Харина в 2014 году трижды была задержана правоохранителями за получение взятки, однако руководство Юго-Западной железной дороги, которому непосредственно подчиняется предприятие, не принимало никаких мер. И только когда правоохранители 4 сентября в третий раз задержали Харину с незаконно полученными средствами в сумме 60 тыс. грн, был издан приказ задним числом об ее увольнении с формулировкой «по согласию сторон», подписанный начальником Юго-Западной магистрали Алексеем Кривопишиным, который позже исчез из всех учетных записей.

«В настоящее время Харина отстранена от исполнения обязанностей по решению правоохранителей, которые проводят следствие», - сообщил Красичков, добавив, что согласно решению «Укрзализныци», до окончания проверки прием на работу, увольнение и перевод на другие должности были приостановлены.

«Администрация «Укрзализныци» надеется на адекватную реакцию со стороны руководства Юго-Западной железной дороги по устранению недочетов в работе, и те выявленные факты правонарушений, которые выходят за рамки компетенции комиссии, будут в ближайшее время переданы в правоохранительные органы для принятия решений согласно действующему законодательству», - подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая занимается организацией работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, а также следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

30 сентября комиссии (в ответ на жалобы кассиров столичного вокзала на систематические случаи незаконного вымогательства взяток со стороны их руководства) удалось провести встречу с трудовым коллективом, тогда как по информации источника на Юго-Западной магистрали, эта встреча должна была состояться еще 26 сентября, однако была сорвана по инициативе руководства железной дороги.

Кроме того, в последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара. Ведомство связывало это с тем, что ему удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.