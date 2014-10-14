Продажи б/у автомобилей в Украине упали в три раза

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, на первичном рынке Украины в сентябре было зарегистрировано 5 830 автотранспортных средств, бывших в эксплуатации, что на 20% меньше, чем в августе, и на 42% меньше показателя сентября прошлого года. Доля подержанных автомобилей в общем объеме продаж за сентябрь составила 48%.

Продажи в самом массовом среди не новых авто сегменте коммерческих автомобилей в сентябре составили 5 503 единиц, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 20% меньше, чем в августе. Лидерами на этом рынке стали Renault (1263 штуки), Volkswagen (1027 штук), Mercedes-Benz (681 штука).

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На первичном рынке б/у автотранспорта, который наполняется за счет его импорта в страну, в сегменте б/у легковых автомобилей за сентябрь было зарегистрировано 284 единицы, что на 68% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 18% меньше показателя августа.

На первичном рынке б/у автобусов в сентябре было зафиксировано 43 продажи, что на 79% меньше, чем за аналогичный период прошлого года и на 14% меньше, чем в августе текущего года.

Как сообщал УНИАН, в Украине рынок продаж бывших в употреблении автомобилей, формирующийся за счет импорта, по итогам 2013 года вырос на 14% – до 113,852 тыс. единиц.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил беспошлинный ввоз авто для украинских дипломатов с 2015 года.