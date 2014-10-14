Уволен начальник Бердянского морского порта

Министерство инфраструктуры Украины уволило начальника Бердянского морского торгового порта (Запорожская обл.) Константина Карнауха в связи с выходом на пенсию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В пресс-службе также уточнили, что до момента назначения нового руководителя временно исполнять обязанности начальника будет Николай Ильин.

Как сообщал УНИАН, 8 июля текущего года Мининфраструктуры отстранило Карнауха от исполнения полномочий начальника Бердянского порта на время проведения внепланового аудита финансовой деятельности предприятия. Тогда же на период проведения проверок исполнение обязанностей руководителя порта было возложено на Николая Ильина, ранее занимавшего должность начальника Измаильского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Карнаух занимал должность начальника порта с августа 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Бердянский морской торговый порт» - единственный морской транспортный узел Запорожского региона, осуществляющий на Азовском море переработку экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Порт имеет девять причалов и плавпричал. Навигация круглогодичная.

Бердянский порт в 2013 году сократил перевалку грузов на 14,8% по сравнению с 2012 годом - до 2,163 млн тонн.