УЗ скорректировала график движения поездов с учетом перехода на зимнее время

В частности, время отправления и прибытия поездов на железнодорожных билетах будет указываться с учетом этих изменений, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в связи с переходом Украины 26 октября 2014 года в 04:00 по киевскому времени на зимнее время, когда стрелки часов будут переведены на 1 час назад, "Укрзализныця" заблаговременно внесла соответствующие изменения в график движения пассажирских поездов, а также согласовала их с администрациями соседних стран.

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"Таким образом, в билетах указано время отправления и прибытия с учетом корректировок графика движения поездов", - говорится в сообщении.

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте ведомства в разделе «Расписание движения поездов».

Как сообщал УНИАН, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

9 октября УНИАН сообщал, что поезда из Киева в Луганск начали курсировать по обычному графику.