Одесская железная дорога сократила пассажироперевозки на 12%

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-августе 2014 года сократила перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 11,9% - до 28,4 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, объем пассажироперевозок за указанный период меньше планового задания на 6,4%.

«Значительное падение объемов перевозок и недополучение доходов в текущем году не повлияло на выполнение обязательств по коллективному договору - эти расходы составили около 605 млн грн», - сообщили в пресс-службе со ссылкой на начальника службы кадровой и социальной политики Одесской магистрали Юрия Гоголенко.

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Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, железнодорожный транспорт Украины (с учетом перевозок городской электричкой) в январе-августе 2014 года сократил пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 3,6% - до 263,8 млн человек.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в 2013 году сократила перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 0,4% - до 483,3 млн человек.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.