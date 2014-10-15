ПЖД к зиме отремонтировала более 77 км путей
Приднепровская железная дорога (ПЖД) в рамках подготовки железнодорожного полотна и путевой техники к работе в зимний период отремонтировала более 77 км железнодорожных путей на сумму 93,35 млн грн.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Приднепровской железной дороги.
Согласно сообщению, ПЖД осуществила текущий ремонт 5,3 км подъездных путей, а также подготовила 2164 стрелочных перевода с пневмообдувкой и 234 перевода с электрообогревом.
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Также железнодорожники подготовили 35 снегоуборочных машин, из которых 12 прошли деповский ремонт, остальные - текущий.
Кроме того, работники путевого хозяйства продолжают проводить ремонт производственных помещений, в настоящее время отремонтировано 4326 кв. м кровель, что составляет 77% от плана.
Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога к зиме планирует подготовить 524 пассажирских вагона.
Работники путевого хозяйства Приднепровской железной дороги в январе-сентябре 2014 года отремонтировали 177,3 км железнодорожных путей на сумму 232,43 млн грн.
ПЖД в 2014 году запланировала модернизировать и отремонтировать около 320 км путей на сумму более 355 млн грн, тогда как в 2013 году было модернизировано и отремонтировано 352,2 км путей на 389,72 млн грн.
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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.