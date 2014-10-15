«Укрзализныця» обвиняет Антимонопольный комитет в затягивании реформы отрасли

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обвиняет Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в затягивании процесса реформирования железнодорожной отрасли, поскольку на сегодняшний день из-за вмешательства комитета «тормозится» процесс отбора независимого оценщика активов для формирования уставного капитала Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», что является неотъемлемой частью реформы отрасли.

«Сегодня, 15 октября, из-за действий Антимонопольного комитета по процессуальным основаниям было отменено заседание суда по рассмотрению отмены процедуры закупки услуг по проведению независимой оценки имущества и имущественных прав «Укрзализныци» и перенесено на 27 октября», - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" со ссылкой на начальника правового департамента ведомства Олега Титова.

В свою очередь, по словам начальника отдела правового разрешения конфликтов "Укрзализныци" Константина Астрюхина, согласно постановлению Кабинета министров, "Укрзализныця" должна была уже к 1 января 2015 года завершить проведение корпоратизации, однако из-за действий Антимонопольного комитета создание публичного акционерного общества может затянуться более чем на полтора месяца.

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Напомним, согласно программе реформирования, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества с целью формирования уставного капитала Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога». Заявки на участие в конкурсе подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва данного конкурса малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг", которая до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера.

Как сообщил Титов, данная полтавская компания официально не обращалась к «Укрзализныце» за тендерной документацией и, соответственно, заявок на участие в конкурсе не подавала, а о ее существовании ведомство узнало лишь после подачи ею жалобы в Антимонопольный комитет.

Не соглашаясь с решением АМКУ, «Укрзализныця» подала иск в суд о признании этого решения противоправным и ходатайство о приостановлении этих действий.

"Наше ходатайство было удовлетворено и приостановлено решение АМКУ", - подчеркнул Астрюхин.

Однако 19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация решила также обжаловать данное решение в суде.

"На это решение также был подан иск в суд, который сегодня перенесли на 27 октября", - подытожил начальник отдела правового разрешения конфликтов "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в Публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

Согласно программе реформирования, оценка имущества и имущественных прав «Укрзализныци» должна быть проведена не позже октября текущего года. Компания-победитель должна быть отобрана на конкурсной основе для заключения с ней договора о проведении независимой оценки с оплатой услуг за счет средств "Укрзализныци".

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.