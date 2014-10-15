"Укрзализныця" не сможет отапливать поезда из-за отсрочки АМКУ конкурса по закупке угля

18:24, 15 октября 2014
Транспорт/Связь
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Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») может столкнуться с проблемой теплообеспечения пассажирских поездов и вокзалов в зимний период в связи с решением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о приостановке ранее объявленного комитетом конкурса по закупке угля для нужд железных дорог на текущий год.

Центральный офис «Укрзализныци»
 

«Решение Антимонопольного комитета Украины приостановить проведение конкурса по закупке угля государственным предприятием «Укрзализнычпостач» в «Укрзализныце» расценивают не иначе, как диверсию и действие вопреки интересам государства», - цитирует пресс-служба «Укрзализныци» начальника правового департамента ведомства Олега Титова.

По его словам, комитет приостановил конкурс по закупке угля из-за жалобы неизвестной компании «Теплохолдинг» на действия «Укрзализнычпостача» об объявлении вышеупомянутого конкурса. 

«При этом данная компания не занимается добычей угля, не подавала заявку на участие в конкурсе и не высказывала таких намерений», - подчеркивается в сообщении.

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«Укрзализныця» отмечает, что согласно действующему законодательству Украины, АМКУ не имел права рассматривать и даже принимать данное заявление к рассмотрению. 

В свою очередь Титов отметил, что АМКУ принял решение о приостановлении проведения такого важного конкурса для предприятий железнодорожной отрасли до рассмотрения жалобы по существу.

"Данные действия Антимонопольного комитета ведут к тому, что в зимний период пассажирские перевозки могут быть парализованы из-за отсутствия отопления в поездах. Кроме того, по этой же причине может быть парализована работа вокзалов и станций", - отметил начальник правового департамента «Укрзализныци».

Он также подчеркнул, что препятствование Антимонопольным комитетом проведению данного конкурса в период антитеррористической операции на востоке Украины является недопустимым и "на это должны обратить внимание правоохранительные органы".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября «Укрзализныця» организовала открытые конкурсные торги по закупке горюче-смазочных материалов для нужд железных дорог на текущий год, заявки на участие в которых подали пять украинских компаний. В частности, «Элемент Ойл», «ВК Импекс», «Вог Аэро Джет», «Укрпромторг-21», «Газтрон-Украина».

Антимонопольный комитет Украины 15 октября перенес заседание суда на 27 октября по рассмотрению отмены процедуры закупки услуг по проведению независимой оценки имущества "Укрзализныци". В свою очередь, железнодорожная госадминистрация расценила такие действия АМКУ как попытку срыва процесса реформирования отрасли, поскольку на сегодняшний день из-за вмешательства комитета «тормозится» процесс отбора независимого оценщика активов для формирования уставного капитала Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», что является неотъемлемой частью реформы отрасли.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива в год и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.

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