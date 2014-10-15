"Укрзализныця" не сможет отапливать поезда из-за отсрочки АМКУ конкурса по закупке угля

«Решение Антимонопольного комитета Украины приостановить проведение конкурса по закупке угля государственным предприятием «Укрзализнычпостач» в «Укрзализныце» расценивают не иначе, как диверсию и действие вопреки интересам государства», - цитирует пресс-служба «Укрзализныци» начальника правового департамента ведомства Олега Титова.

По его словам, комитет приостановил конкурс по закупке угля из-за жалобы неизвестной компании «Теплохолдинг» на действия «Укрзализнычпостача» об объявлении вышеупомянутого конкурса.

«При этом данная компания не занимается добычей угля, не подавала заявку на участие в конкурсе и не высказывала таких намерений», - подчеркивается в сообщении.

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«Укрзализныця» отмечает, что согласно действующему законодательству Украины, АМКУ не имел права рассматривать и даже принимать данное заявление к рассмотрению.

В свою очередь Титов отметил, что АМКУ принял решение о приостановлении проведения такого важного конкурса для предприятий железнодорожной отрасли до рассмотрения жалобы по существу.

"Данные действия Антимонопольного комитета ведут к тому, что в зимний период пассажирские перевозки могут быть парализованы из-за отсутствия отопления в поездах. Кроме того, по этой же причине может быть парализована работа вокзалов и станций", - отметил начальник правового департамента «Укрзализныци».

Он также подчеркнул, что препятствование Антимонопольным комитетом проведению данного конкурса в период антитеррористической операции на востоке Украины является недопустимым и "на это должны обратить внимание правоохранительные органы".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября «Укрзализныця» организовала открытые конкурсные торги по закупке горюче-смазочных материалов для нужд железных дорог на текущий год, заявки на участие в которых подали пять украинских компаний. В частности, «Элемент Ойл», «ВК Импекс», «Вог Аэро Джет», «Укрпромторг-21», «Газтрон-Украина».

Антимонопольный комитет Украины 15 октября перенес заседание суда на 27 октября по рассмотрению отмены процедуры закупки услуг по проведению независимой оценки имущества "Укрзализныци". В свою очередь, железнодорожная госадминистрация расценила такие действия АМКУ как попытку срыва процесса реформирования отрасли, поскольку на сегодняшний день из-за вмешательства комитета «тормозится» процесс отбора независимого оценщика активов для формирования уставного капитала Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», что является неотъемлемой частью реформы отрасли.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива в год и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.