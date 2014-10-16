«Укрзализныця» сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды на 7,3%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в январе-сентябре 2014 года сократила отчисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 7,3% - до 8,9 млрд грн с 9,6 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

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В частности, за указанный период "Укрзализныця" перечислила в государственный бюджет 2,4 млрд грн, в местные бюджеты – 1,8 млрд грн, в государственные целевые фонды – около 4,7 млрд грн.

«Железные дороги Украины являются одним из крупнейших предприятий, которые наполняют государственную казну страны, своевременно платят налоги и сборы в местные бюджеты и государственные целевые фонды», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе 2014 года сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 5,1% - до 7,95 млрд грн.

В 2013 году «Укрзализныця» сократила отчисления в бюджеты и государственные целевые фонды по сравнению с 2012 годом на 7,3% - до 12,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщении, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» скорректировала график движения поездов с учетом перехода на зимнее время.