СБУ проводит обыск центрального офиса «Укрзализныци»

Представители Службы безопасности Украины прибыли в центральный офис Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), расположенный в Киеве, где в настоящее время проводят санкционированный обыск.

«К нам пришли представители СБУ с решением Шевченковского районного суда, в котором четко указано, что они могут провести выемку в кабинетах некоторых чиновников главных управлений ведомства. Стоит отметить, что решение райсуда относится к проверке, которую уже длительное время осуществляет Генеральная прокуратура», - сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

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Вместе с тем, в пресс-службе уточнили, что Генпрокуратура проводит проверку деятельности "Укрзализныци" на тех же основаниях, что и Министерство инфраструктуры по поручению премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Представители СБУ проверяют на входе в здание пропуска у сотрудников, однако не препятствуют работе ведомства.

В то же время сотрудники СБУ появились и в здании структурного подразделения "Укрзализныци" - государственного предприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины "Укрзализнычпостач".

«Вместо того, чтобы проверять центральный железнодорожный вокзал, где комиссия «Укрзализныци» обнаружила серьезные нарушения, СБУ проверяет «Укрзализныцю», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка.

Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая занялась проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

В блиц-интервью УНИАН Бланк сообщил, что ведомственная комиссия Мининфраструктуры намерена завершить проверку деятельности «Укрзализныци» до 18 октября.

Кроме того, 13 октября народный депутат Украины Николай Круглов (депутатская группа «Экономическое развитие») отозвал свое обращение к премьер-министру Арсению Яценюку с требованием проверить деятельность госпредприятия "Укрзализнычпостач", а также отстранить от исполнения обязанностей его руководителя Александра Лозинского и генерального директора "Укрзализныци" Бориса Остапюка.