Убытки «Укрзализныци» от пассажироперевозок увеличились до 6,1 млрд гривень

Согласно сообщению, за указанный период «Укрзализныця» израсходовала на организацию пассажирских перевозок 9,7 млрд грн, получив всего лишь 3,6 млрд грн дохода.

В частности, убытки от пассажироперевозок в дальнем сообщении составили 3,4 млрд грн, в пригородном – 2,7 млрд грн.

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Кроме того, за указанный период «Укрзализныця» недополучила более 300 млн грн от местных бюджетов за перевозку пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях. В частности, в январе-сентябре текущего года «Укрзализныця» перевезла льготников на суму 432,3 млн грн, а компенсации получила лишь 132,2 млн грн или 31% от необходимой суммы возмещения.

Как сообщал УНИАН, убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном сообщениях в январе-августе 2014 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 39,5% - до 5,3 млрд грн с более 3,8 млрд грн.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн. В условиях жестко регулируемых тарифов на перевозку и отсутствия государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности, железные дороги Украины традиционно покрывают их самостоятельно путем перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" не сможет отапливать поезда из-за отсрочки АМКУ конкурса по закупке угля.