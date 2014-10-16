УЗ увеличила погрузку зерна на экспорт до 1,14 млн тонн

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на Главное управление перевозок ведомства сообщили, что ежесуточное количество груженых зерновозов за указанный период составило 1473 вагона, что на 132 вагона больше, чем в октябре прошлого года.

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В целом, с 1 по 15 октября железные дороги погрузили 1,4 млн тонн зерновых грузов (зерна, шрота, подсолнечника, жмыха и др.), задействовав в перевозках 22 тыс. вагонов-зерновозов.

В частности, железные дороги за указанный период погрузили 1,27 млн тонн зерна, задействовав в перевозках более 20 тыс. вагонов, из них отправили на экспорт в порты 1,14 млн тонн, а на внутренний рынок – 0,08 млн тонн.

«Мы сократили количество зерновозов инвентарного парка, находящихся за рубежом. Сейчас белорусские железнодорожники предоставили 250 зерновозов для перевозки зерна в страны СНГ, в частности, Прибалтики. К сожалению, 140 зерновозов остаются заблокированными в районе боевых действий на востоке», - цитирует пресс-служба заместителя начальника грузового управления Главного управления перевозок "Укрзализныци" Петра Лимарчука.

Рабочий парк вагонов-зерновозов, задействованных в перевозках зерновых, в первую половину октября составил 12 973 единицы, что почти на 21% больше показателя за аналогичный период 2013 года. В частности, из них 6543 нагруженных зерновозов и 6430 пустых.

«Этого количества зерновозов достаточно, чтобы перевезти 42 млн тонн зерновых в год. Однако при ажиотажном спросе и отсутствии предварительного планирования возможен дефицит специальных вагонов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в сентябре увеличили погрузку зерновых грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,5 раза - до около 2,8 млн тонн, задействовав в перевозках 43,2 тыс. вагонов-зерновозов.

Минагропрод прогнозирует, что украинские аграрии в 2014 году смогут собрать 64,421 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом всех факторов, включая аннексию Крыма и военные действия на территории Донецкой и Луганской областей.

Объем зерна, отгруженного и перевезенного железнодорожным транспортом Украины в 2013 году, несущественно сократился по сравнению с 2012 годом - на 0,5%, до 21,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» сократила отчисления в бюджеты и целевые фонды на 7,3%.