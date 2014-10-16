«Укрзализныця» требует сменить руководство столичного вокзала

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с выявленными многочисленными фактами коррупции на центральном железнодорожном вокзале в Киеве требует от руководства Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) немедленно отстранить от исполнения обязанностей начальника вокзала Александра Ясинецкого, а для оставшихся на предприятии работников вокзала провести внеплановую аттестацию.

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«За неудовлетворительную организацию работы трудового коллектива вокзала станции "Киев-Пассажирский" комиссия "Укрзализныци" по расследованию фактов коррупции на предприятии настаивает на отстранении от выполнения своих обязанностей исполняющего обязанности начальника вокзала Александра Ясинецкого, его заместителя и главного технолога билетных касс», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

Кроме того, за грубые нарушения трудового законодательства, фальсификацию и подлог учетных документов ведомственная комиссия требует уволить старшего инспектора по кадрам и начальника службы кадровой и социальной политики Юго-Западной железной дороги.

В свою очередь, с целью оценки профессионального уровня менеджмент вокзала, который останется на занимаемых должностях, должен пройти внеплановую аттестацию. Также внеочередную проверку знаний законодательных и ведомственных нормативно-правовых документов в сфере обслуживания пассажиров должны пройти все кассиры вокзала.

"Укрзализныця" настаивает на усилении контроля над соблюдением всех нормативных процессов кассирами и работниками камер хранения, в действиях которых выявлены многочисленные нарушения», - подчеркивает пресс-служба.

«Укрзализныця» намерена передать все материалы проверки по фактам злоупотребления служебным положением руководством вокзала, фальсификации и подделки учетных документов в правоохранительные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством Украины.

В свою очередь, «Укрзализныця» гарантирует, что приложит максимум усилий для выявления и искоренения любых коррупционных проявлений в железнодорожной отрасли страны. Именно с этой целью 17 сентября "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Как сообщал УНИАН, специально созданная комиссия «Укрзализныци» в ходе проверки работы центрального железнодорожного вокзала в Киеве выявила многочисленные факты коррупции со стороны руководства вокзала. В частности, комиссия проверила работу 32 билетных кассиров, у 23 установлены грубые нарушения трудовой и финансовой дисциплины.

Кроме того, начальника центрального вокзала Киева Ирину Харину в 2014 году неоднократно задерживали правоохранители за получение взятки, в настоящее время она отстранена от исполнения обязанностей по решению правоохранителей, проводящих следствие.

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыск центрального офиса «Укрзализныци».