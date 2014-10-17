В России обанкротились компании, строившие дороги для Олимпиады-2014

Крупнейшие кубанские компании, занимавшиеся строительством дорог для Олимпиады в Сочи, обанкротились, пишет газета «Ведомости».

Краснодарский арбитраж рассмотрел заявление ООО «Междуречье» о банкротстве «Тоннельдорстроя».

Отмечается, что к моменту банкротства долги «Тоннельдорстроя» составляли 3,7 млрд руб., в том числе подтвержденные вступившими в силу судебными решениями — 1,9 млрд руб., а имущество и дебиторская задолженность оценивались всего в 1,8 млрд руб.

«Тоннельдорстрой» участвовал в качестве подрядчика в строительстве нескольких дорог для Олимпиады-2014. В конце 2013 года основатель и основной владелец «Тоннельдорстроя» Юрий Мордвинков и его партнеры продали предприятие Кубанской финансовой компании (КФК).

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Также сообщается, что в июле 2014 года обанкротилась краснодарская КДБ. В качестве одной из причин огромных убытков 2013 года (1,67 млрд руб.) компания указывала то, что заказчики олимпийских дорог не возмещают затраты на создание производственных баз в Сочи и на аренду земли, помещений, проживание и питание сотрудников, доставку их к месту работы.

Более того, в феврале этого года обанкротился «Тоннельный отряд-44», который строил в том числе дублер Курортного проспекта.