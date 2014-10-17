Украинский скоростной поезд запустят из Киева в Одессу в день выборов

Поезд будет курсировать составом электропоезда производства Крюковского вагоностроительного завода, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Поезд №763 будет отправляться со станции Дарница в 16:07, а ст. Киев-Пассажирский в 16:41, будет останавливаться на станции Винница в 18:54, а прибывает он в Одессу в 23:25. Расстояние в 655 км между Киевом и Одессой поезд будет преодолевать за 6 часов. 44 мин.

В обратном направлении поезд № 764 будет отправляться со ст. Одесса-Главная в 05:55, будет останавливаться на станции Винница в 10:26, а прибывает он на ст. Киев-Пассажирский в 12:41 и ст. Дарница - в 13:08.

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Новый поезд станет особенно удобным для жителей Винницы и Одессы, поскольку утренние поезда следуют до города Киева, а вечерние - обратно. Такое расписание позволяет пассажирам, которые направляются в Киев, оптимально спланировать время своего пребывания в столице.

Маршрут поезда Интерсити+ №763/764 продлен до ст. Дарница, что удобно для жителей и гостей левобережной части Киева. Именно поэтому все поезда Интерсити+ Украинской железнодорожной скоростной компании, кроме поездов днепропетровского и запорожского направлений, в пределах столицы имеют две остановки: ст. Киев-Пассажирский (центральный железнодорожный вокзал) и ст. Дарница (железнодорожный вокзал левобережной части города).