Днепропетровский вокзал за 9 месяцев отправил больше 19 тысяч поездов

В частности, в дальнем сообщении со станции Днепропетровск-Главный было отправлено 8 596 поездов, которые перевезли почти 1,1 млн пассажиров, в пригородном - 10 700 поездов, которые перевезли почти 10,5 млн человек.

По данным пресс-службы, за указанный период 19 473 пассажира воспользовались услугой хранения ручной клади в автоматических и стационарных камерах хранения вокзала.

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Среди дополнительных услуг, предлагаемых железнодорожным вокзалом, в январе-сентябре текущего года свыше 3 тыс. человек воспользовались комнатами отдыха центрального вокзала Днепропетровска, из них 137 пассажиров получили эту услугу бесплатно в рамках благотворительной акции помощи переселенцам с восточного региона Украины, а также 1 848 человек воспользовались залом ожидания для пассажиров с детьми.

«Вокзал Днепропетровск-Главный не единожды признавался лучшим в отраслевом соревновании», - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Днепропетровский железнодорожный вокзал в 2013 году увеличил отправку поездов по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза – до 27,7 тыс. поездов.

Также УНИАН писал, что Железные дороги Украины увеличили перевозку зерновых на треть.

Железнодорожный вокзал Днепропетровск-Главный - один из крупнейших вокзалов Приднепровской железной дороги.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.