Продажи автомобилей в ЕС выросли на 6%

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в сентябре текущего года продажи легковых автомобилей увеличились по сравнению с сентябрем прошлого года на 6,4% - до почти 1,24 млн автомобилей, что также на 84,6% превышает показатель августа текущего года.

Читайте такжеПродажи новых автомобилей в Украине упали вдвое

«Рост продаж легковых автомобилей в Европе продолжается уже тринадцатый месяц подряд», - отмечается в сообщении.

В январе-сентябре текущего года автомобильные рынки Франции, Германии и Италии показали рост объема продаж новых легковых автомобилей на 2,1%, 2,9% и 3,6% соответственно. В Испании продажи новых легковых авто также выросли на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Великобритании - на 9,1%.

В частности, в сентябре текущего года все основные рынки европейских стран продемонстрировали рост. Германия увеличила продажи новых легковых автомобилей на 5,2%, Италия - на 3,3%, Великобритания - на 5,6%, Испания - на 26,2%, а Франция - на 6,3%.

Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей в странах Европы в 2013 году сократились по сравнению с 2012 годом на 1,4% - до 13,5 млн авто.

Ранее также сообщалось, что продажи б/у автомобилей в Украине упали в три раза.

Справка УНИАН. ACEA - Ассоциация европейских производителей автомобилей, создана как лоббистская организация европейских автопроизводителей.

Продажи коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили 1,69 млн единиц.

Суммарные продажи легковых и коммерческих автомобилей в Европе в 2012 году составили порядка 13,7 млн авто.