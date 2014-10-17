«Укрзализныця» называет ложные сообщения о минировании попытками дестабилизации работы отрасли

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» называет дестабилизирующими всю работу отрасли сообщения о минировании офисов.

Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте «Укрзализныци».

«Сегодня, 17 октября, в 14.00 из-за сообщения о минировании из здания центрального офиса «Укрзализныци» были эвакуированы все сотрудники. Информация о минировании не подтвердилась, – сообщили в «Укрзализныце». - Такие преступные действия дестабилизируют работу всей железнодорожной отрасли страны».

Как подчеркнули в компании, звонок о минировании «Укрзализныци», центральный офис которой располагается на улице Тверской в Киеве, поступил в приемную генерального директора. «Более 300 работников, среди которых оперативные работники - диспетчеры, управляющие движением поездов, вынуждены были оставить место работы», - рассказали в «УЗ».

Как отмечается, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. После эвакуации людей работники кинологической и взрывотехнической служб провели тщательное обследование здания. Во время обысков взрывных устройств и взрывоопасных веществ правоохранители не обнаружили.

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«Укрзализныця» обеспокоена случаями препятствования стабильной работе железнодорожного транспорта. Это уже не первый случай ложных сообщений о минировании железнодорожных объектов и подвижного состава. Ведомство призывает правоохранительные органы расследовать подобные случаи и привлечь к ответственности виновных лиц», - подчеркнули в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с начала года зафиксировала более 100 случаев сообщений посторонних лиц об установке взрывных устройств на объектах железнодорожной инфраструктуры.