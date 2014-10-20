Lufthansa объявила очередную забастовку, отменены 1450 рейсов

Летчики авиакомпании Lufthansa объявили очередную забастовку, которая состоится 20 и 21 октября, авиакомпания вынуждена отменить 1450 рейсов, сообщил представитель Lufthansa в ночь на понедельник, 20 марта. Из-за забастовки пострадают около 200 тысяч пассажиров, передает DW.

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С апреля 2014 года пилоты крупнейшей в Европе авиакомпании провели уже семь забастовок. "Печально, что нам приходится бастовать в восьмой раз", - подчеркнул официальный представитель Cockpit Маркус Валь. Компания Lufthansa настаивает на том, чтобы летчики на несколько лет позже выходили на оплачиваемую пенсию, а профсоюз пытается этого не допустить. Компромиссные предложения профсоюза авиакомпанию не устраивают.

Пилоты сожалеют о неудобствах для пассажиров Lufthansa, вызванных забастовкой, но намерены и далее добиваться нового коллективного договора о тарифных ставках для всех членов профсоюза.