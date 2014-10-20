Из Киева в Ужгород и Ивано-Франковск пустят дополнительные поезда

В частности, дополнительный поезд № 239/207 по маршруту Киев - Ужгород будет отправляться 24 октября в 19:54 и прибывать в Ужгород на следующий день в 06:17. В обратном направлении поезд будет отправляться 26 октября в 13:21 и прибывать в столицу в 06:17.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Коростень, Новоград-Волынский, Шепетовка, Львов, Стрый, Славское, Воловец, Свалява и Мукачево.

Дополнительный поезд № 269/219 по маршруту Киев - Ивано-Франковск отправится в рейс 24 октября в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд отправится 26 октября в 20:00 и прибудет в столицу в 09:01.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Читайте такжеУкраинский скоростной поезд запустят из Киева в Одессу в день выборов«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркивает пресс-служба.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.