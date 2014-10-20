Боевики подорвали железнодорожный путь в Луганской области

В результате артиллерийского обстрела террористами 19 октября в районе станции Сентяновка Донецкой железной дороги был поврежден железнодорожный путь и стрелочный перевод, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

В результате почти на 5 часов был задержан поезд №592 сообщением Луганск – Одесса и на 4 часа – поезд №520 сообщением Луганск – Киев. В 17:20 путейщики восстановили путь и стрелочный перевод и открыли движение поездов, сказано в сообщении.

В этот же день в 13:30 из-за боевых действий также были подорваны четный и нечетный пути и контактная сеть на перегоне Славяносербск – Коммунарск, вследствие чего движение поездов было приостановлено.

Читайте такжеВосстановление электрификации Донецкой железной дороги обойдется в 334 млн гривеньВ пресс-службе отметили, что из-за артобстрела на перегоне Очеретино – Авдеевка ДЖД была повреждена электросеть. Поскольку в районе перегона ведутся боевые действия, путейщики не имеют доступа к поврежденному участку. Движение поездов возможно только по четной колее, задержек поездов нет.

Кроме того, на выходных продолжали поступать сообщения от неизвестных лиц о минировании вокзалов. На этот раз поступила анонимная информация о минировании вокзалов станций Ривне и Черновцы. После обследований взрывотехниками МЧС факты минирования и наличия взрывных устройств не подтвердились.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Справка УНИАН. По последним данным Департамента пути "Укрзализныци", по состоянию на 20 октября было зафиксировано 287 случаев разрушений объектов пути (общей протяженностью 7,2 км). Кроме того, пострадали 50 путевых зданий и 19 инженерных сооружений (железнодорожных и пешеходных мостов, путепроводов) - на 11 из них железнодорожникам удалось восстановить движение с ограничениями скоростей. Для полного восстановления искусственных сооружений нужно потратить 319,6 млн грн.