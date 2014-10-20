Обыски на УЗ могла инициировать прошлая власть или Россия – глава «Укрзализнычпостач»

Обыски в главном офисе «Укрзализныци» и на госпредприятии «Укрзализнычпостач» могли быть инициированы предыдущей властью или Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник 20 октября заявил глава «Укрзализнычпостач» Александр Лозинский.

«Это или политика, или заказ прошлой власти, заказ РФ», - сказал он.

По его словам, за последние три месяца на «Укрзализнычпостач» пришло 110 запросов от правоохранительных органов, при этом запросов на документы по деятельности предыдущего руководства правоохранители не присылают.

Лозинский сообщил, что из-за постоянных проверок не проводятся от 30 до 50% тендеров, так как компании боятся участвовать в них. По словам руководителя «Укрзализнычпостач», наибольшее количество вопросов у правоохранителей вызывают тендеры с компаниями «Экспозиция» по скреплению верхнего строения пути, «Галнафтоинвест» по поставкам цемента и сделки с днепропетровским стрелочным заводом.

При этом он отметил, что все тендеры проходят прозрачно и пригласил журналистов на любой из них.

Также Лозинский опроверг информацию о побеге за границу из-за обыска его квартиры в ходе проверки компании правоохранителями.

«В день обыска я в 7.00 вылетал рейсом в Вену. Никакого предупреждения не было. Я был с понедельника в отпуске», - сообщил Лозинский, отметив, что в квартире, где проводился обыск, жили квартиранты.

При этом он не подтвердил и не опроверг информацию о побеге временно отстранённого главы «Укрзализныци» Бориса Остапюка.

В то же время, по мнению Лозинского, найденные в ходе проверки правоохранителей у заместителя гендиректора, временно исполняющего обязанности генерального директора «Укрзализныци» Максима Бланка в квартире средства могут быть честно заработанными и задекларированными.

«Я не видел этих денег, но человек пришел из бизнеса, работал на руководящих должностях в компаниях, и я думаю, что у него не один миллион долларов задекларирован», - сказал он.

При этом Лозинский отметил, что в настоящее время хранить деньги в банках и прочих финучреждениях менее безопасно, чем в собственном жилье.