Глава "Укрзализныци" отрицает свой побег из Украины и готов сотрудничать со следствием

Временно отстраненный от выполнения своих обязанностей гендиректор Государственной администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Борис Остапюк находится на территории Украины и готов содействовать проведению расследования дела, возбужденного против "Укрзализныци", сообщила пресс-служба администрации.

"Я готов всесторонне содействовать расследованию, чтобы виновные были наказаны. Со своей родины я не собираюсь никуда бежать", - цитирует пресс-служба Остапюка.

Как сообщал УНИАН, глава государственного предприятия материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта Украины «Укрзализнычпостач», входящее в структуру «Укрзализныци» Александр Лозинский также опроверг информацию о своем побеге за границу из-за обыска квартиры в ходе проверки предприятия правоохранителями.

16 октября представители Службы безопасности Украины прибыли в центральный офис "Укрзализныци", расположенный в Киеве, и провели санкционированный обыск. В то же время сотрудники СБУ появились и в здании структурного подразделения "Укрзализныци" - государственного предприятия "Укрзализнычпостач".

Кабмин 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая занялась проверкой финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци». Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.