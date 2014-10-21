В "Укрзализныце" заявляют, что были инициаторами уголовных производств, по которым проводились обыски

Согласно пресс-релизу "Укрзализныци", розданному в ходе пресс-конференции руководства ведомства, формальным основанием для обысков послужило решение Шевченковского районного суда Киева на основе ходатайства следователей Генпрокуратуры и СБУ.

Следователи обосновали свою позицию тем, что в 2013-2014 годах служащие госпредприятия "Главный информационный вычислительный центр" (ГИВЦ) и других подразделений "Укрзализныци" нарушили требования законодательства в сфере госзакупок и без проведения конкурсных торгов заключили более 25 договоров с компанией "Универсальные информационные технологии" на выполнение работ с завышенной стоимостью на сумму более 40 млн грн.

Читайте такжеГлава "Укрзализныци" отрицает свой побег из Украины и готов сотрудничать со следствиемВ «Укрзализныце» отмечают, что договор между ГИВЦ и "Универсальные информационные технологии" был заключен в 2012 году, после чего начались масштабные финансовые злоупотребления.

Действующее руководство ведомства создало комиссию по проверке финансовой деятельности ГИВЦ, и в СБУ и Генпрокуратуру было направлено обращение о проведении проверки фактов финансовых злоупотреблений, а также проверки деятельности указанных предприятий.

Начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов сообщил на пресс-конференции, что вместо поиска настоящих преступников Генпрокуратура и СБУ обвиняют руководителя "Укрзализныци", его заместителей, открывают уголовные производства, устраивают обыски в админзданиях и по месту жительства.

«17 сентября «Укрзализныця» направила заявление о таких нарушениях в СБУ. Вместо того, чтобы рассмотреть это заявление и начать расследование, 19 сентября возбуждается уголовное дело по этим же фактам, но с точностью до наоборот, они данные преступные деяния инкриминируют генеральному директору предприятия», - сообщил он.

Всего в состав «Укрзализныци» входят 147 предприятий, являющихся самостоятельными юридическими лицами. С целью проведения госзакупок на каждом предприятии создается тендерный комитет в количестве от 5 до 7 человек. По словам Титова, с целью подтверждения проведения тендеров в рамках действующего законодательства, «Укрзализныця» собрала все действующие договоры по состоянию на 7 августа и направила их в адрес ГПУ, МВД, СБУ с просьбой предоставить информацию, существуют ли какие либо проверки в отношении членов тендерных комитетов на подчиненных «Укрзализныце» предприятиях.

«Мы получили ответ, что по состоянию на 15 октября в правоохранительных органах нет ни одного уголовного дела в отношении членов тендерных комиссий. В таком случае, если все тендеры законны и прозрачны, о каких откатах в данной ситуации может идти речь?», - подчеркнул Титов.

Он также добавил, что со своей стороны «Укрзализныця» готова предоставить правоохранителям всю необходимую документацию для скорейшего окончания всех следственных действий в отношении ведомства.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая должна была завершить проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» до 18 октября. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

16 октября представители Службы безопасности Украины провели обыск центрального офиса "Укрзализныци", здания структурного подразделения "Укрзализныци" - государственного предприятия "Укрзализнычпостач", квартир руководства «Укрзализныци», изъяв более 7 млн грн и 1 млн долларов наличными, а также офшорную документацию.

Титов в ответ на такие действия заявил, что в ходе обыска СБУ центрального здания «Укрзализныци», никаких денежных средств в кабинетах руководства ведомства обнаружено не было, а найденные у Бланка в квартире средства могут быть честно заработанными и задекларированными.

Глава «Укрзализнычпостач» Александр Лозинский выразил мнение, что данные обыски могли быть инициированы предыдущей властью или Российской Федерацией.