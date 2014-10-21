Четверть новых автомобилей в Украине покупают киевляне

По итогам девяти месяцев на первичном авторынке Киева было продано 17 309 новых легковых авто, что составляет 23% от общего объема продаж новых легковушек в Украине, сообщила пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

По данным ассоциации, вместе со столицей, продажи в Донецкой (8 657 штук), Днепропетровской (6 934 штуки) и Харьковской (5 275 штук) областях обеспечили почти половину продаж нового легкового автотранспорта в стране.

Наибольшим спросом у киевских покупателей пользовался японский бренд Toyota. Автомобилей этой марки в Киеве за период с января по сентябрь было продано 2 093 единицы, или 12% от общего количества киевских первичных регистраций новых легковых автомобилей, сказано в сообщении.

Вместе с тем, в Донецке и области за отчетный период зарегистрировано 11% новых легковых авто, что более чем в 3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером продаж у донетчан были автомобили китайской марки Geely – 1 372 штуки, что составляет 16% от всех новых легковушек, получивших регистрацию Донецкой области, сообщила пресс-служба.

Читайте такжеПродажи б/у автомобилей в Украине упали в три разаДнепропетровская область заняла третье место на рынке новых легковых авто по количеству продаж с долей 9%, несмотря на 59% падение объемов продаж по сравнению с январем-сентябрем 2013 года. Жители Днепропетровской области отдали наибольшее предпочтение автомобилям марки Geely, реализованный спрос на которые в области с января по сентябрь составил 853 единицы.

Харьковскую регистрацию получили 7% проданных в Украине новых легковых автомобилей, спрос на автомобили в Харьковской области упал на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Первое место в рейтинге продаж Харьковской области занял японский бренд Toyota с результатом 542 автомобиля.

Региональные рынки-лидеры ярко демонстрируют тенденции на общеукраинском рынке новых легковых автомобилей, который по результатам девяти месяцев просел на 54% относительно прошлого года и вывел в лидеры китайскую марку Geely с результатом 8 367 штук. Второй по предпочтению маркой на национальном рынке за отчетный период была Toyota (7 924 штуки). Третье место украинцы отдали отечественному бренду – ЗАЗ (6 665 единиц), говорится в сообщении ассоциации.