Комиссия продлила проверку «Укрзализныци» до 7 ноября

Ведомственная комиссия Министерства инфраструктуры Украины по поручению премьер-министра Арсения Яценюка продлила период проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») до 7 ноября текущего года.

"На основании постановления следователя Генеральной прокуратуры было назначено проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци», проведение которой поручено Госфининспекции. Результатов данной проверки пока нет в связи с тем, что Госфининспекция продлила ее проведение до 29 октября, а проверка Министерства инфраструктуры также продлена до 7 ноября», - сообщил на пресс-конференции начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов.

Он также сообщил, что в "Укрзализныце" существует внутреннее контрольно-ревизионное управление, которое мониторит и изучает все госзакупки на подчиненных ведомству предприятиях.

В то же время, комментируя ранее проведенный сотрудниками СБУ обыск в "Укрзализныце", Титов заявил, что в ходе обыска СБУ центрального здания «Укрзализныци», расположенного в Киеве, никаких денежных средств в кабинетах руководства ведомства обнаружено не было.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" заявляют, что были инициаторами уголовных производств, по которым проводились обыски«В административных зданиях «Укрзализныци» денежные средства в тех объемах, которые были указаны, найдены не были. У руководителя «Укрзализныци» Бориса Остапюка какие-либо денежные средства или документы, свидетельствующие о преступной деятельности, найдены и изъяты также не были», - заявил он.

В то же время Титов уточнил, что найденные в ходе проверки у заместителя гендиректора, временно исполняющего обязанности генерального директора «Укрзализныци» Максима Бланка в квартире средства могут быть честно заработанными и задекларированными, поскольку Бланк ранее имел успешный бизнес вне территории Украины.

Начальник правового департамента "Укрзализныци" также отметил, что ажиотаж вокруг "Укрзализныци" тесно связан с тем, что новое руководство начало процесс реформирования отрасли, которое предполагает создание единого акционерного общества на базе ведомства путем слияния всех подчиненных ему предприятий в единую структуру.

«Так как предусмотрено создание единого акционерного общества на базе существующих на сегодняшний день 147 предприятий, многие из заинтересованных лиц, которые на сегодняшний день имеют властные полномочия по закупкам в том числе, просто теряют свои возможности. Сложившаяся система, которая долгие годы действительно существовала в сети предприятий «Укрзализныци», борется за свое выживание, и, к сожалению, в помощь к данной системе, по непонятным для нас причинам, присоединились и государственные органы исполнительной власти, такие как Антимонопольный комитет, который совершенно умышленно застопорил проведение реформы, а именно приостановил проведение тендера по выбору оценочной компании», - подытожил Титов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 8 сентября в ответ на обращение силовых структур отстранил от исполнения обязанностей гендиректора «Укрзализныци» Бориса Остапюка. Одновременно премьер-министр Арсений Яценюк поручил создать ведомственную комиссию Мининфраструктуры, которая должна была завершить проверку финансово-хозяйственной деятельности «Укрзализныци» до 18 октября. Исполнение обязанностей главы железнодорожной госадминистрации было возложено на первого заместителя Максима Бланка.

16 октября представители Службы безопасности Украины провели обыск центрального офиса "Укрзализныци" и здания структурного подразделения "Укрзализныци" - государственного предприятия "Укрзализнычпостач".