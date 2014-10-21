Правительство повысило плату за прохождение днепровских шлюзов

Кабмин также отменил льготную тарифную группу / Фото УНИАН

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №553 от 16 октября 2014 года.

Такие изменения были внесены в проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в размеры платы за прохождение судов через шлюзы Днепровского каскада", который ранее был опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

Напомним, в конце мая этого года Министерство инфраструктуры с целью покрытия бюджетного недофинансирования по содержанию судоходных шлюзов предложило правительству пересмотреть плату за шлюзование судов на Днепре в сторону ее увеличения.

Ранее действующая плата за прохождение судов через шлюзы Днепровского каскада была установлена в апреле 2009 года путем корректировки предыдущих размеров платы на фактический индекс инфляции, существовавшей за период их действия, однако, по оценке министерства, последнее повышение тарифов не повлияло на количество прошлюзованных судов через днепровские шлюзы.

Одновременно с повышением платы за шлюзование судов на Днепре правительство отменило льготную тарифную группу, которой ранее пользовались отечественные судовладельцы.

В частности, для модуля судна в зарубежном плавании до 2 тыс. куб. м, проходящего через Киевский, Каневский, Кременчугский и Днепродзержинский шлюзы, плата ранее составляла 688 грн в обычном режиме и 424 грн в льготном. Сейчас же, согласно утвержденным правительством изменениям, введена единая плата за проход судна через эти шлюзы в размере 806 грн.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Мининфраструктуры, отмена льготной тарифной группы обеспечит кумулятивный рост доходов от платы за шлюзование на 74% - до 11,3 млн грн ежегодно.

Вместе с тем, министерство отмечало, что для приведения днепровских судоходных шлюзов в надлежащее состояние необходимо было выделить из госбюджета в 2013-2014 годах 138,9 млн грн, однако, начиная с 2013 года, из госбюджета не выделялись средства на капитальные расходы.

Справка УНИАН. Судоходный шлюз — гидротехническое сооружение на судоходных и водных путях для обеспечения перехода судов из одного водного бассейна в другой с различными уровнями воды в них.

Судоходные шлюзы Днепровского каскада обеспечивают внутреннее и транзитное судоходство по Днепру. Содержание судоходных шлюзов осуществляется за счет средств из государственного бюджета и взимания платы за шлюзование судов, введенной в 1999 году для частичного покрытия бюджетного недофинансирования.

За 2009-2013 годы уровень финансирования эксплуатационной деятельности судоходных шлюзов составил в среднем 33% от суммы необходимых расходов, из которых 75% обеспечивалось средствами госбюджета и 25% - платой за шлюзование.