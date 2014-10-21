"Укрзализныця" заявила о попытке вооруженного захвата подразделения Одесской железной дороги

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявила о попытке вооруженного захвата 20 октября одного из структурных подразделений Одесской железной дороги - службы материально-технического снабжения магистрали.

"20 октября состоялся неимоверно неприятный инцидент, который еще раз подтверждает, что все это спланированная акция, создание ажиотажа вокруг предприятия – в Одессе произошла попытка вооруженного захвата одного из предприятий Одесской железной дороги", - сообщил начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов на пресс-конференции.

По его словам, попытка захвата была предпринята с использованием БТР примерно 20 вооруженными людьми, которые нанесли телесные повреждения охране и работникам предприятия.

«Однако правоохранительные органы не усматривают в этом какого-либо состава преступления", - отметил Титов. Другие подробности он не сообщил.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.